Жители Пермского края открыли более 90 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов Рост по сравнению с прошлым годом составил 80% Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края открыли более 90 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), такие данные Московской биржи на начало июня 2021 года приводит пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Количество ИИС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 80%. На сегодняшний день индивидуальными инвестиционными счетами владеют 3,5% населения Прикамья.

В структуре оборота 87% средств приходится на сделки с акциями, 7% частные инвесторы вложили в облигации и 6% — в биржевые фонды.

По количеству открытых ИИС Пермский край занимает четвёртое место в Приволжском федеральном округе, уступая лишь республикам Башкортостан (131 тыс. ИИС) и Татарстан (114 тыс. ИИС), а также Самарской области (96 тыс. ИИС).





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