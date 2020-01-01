Объём размещенных на счетах эскроу средств в крае достиг 33 млрд руб. За год количество счетов эскроу увеличилось более чем в четыре раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на 1 июня 2021 года количество счетов эскроу, открытых для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, превысило 11 тыс. единиц, сообщает в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

В ПФО по этому показателю Прикамье уступает только Республике Татарстан (14 тыс. единиц).

Объём средств, размещённых на счетах эскроу, в крае достиг 33 млрд руб. Количество счетов эскроу увеличилось за год в четыре раза, а объём привлечённых средств — в пять раз.

Количество кредитных договоров, заключённых застройщиками с банками, в Прикамье за год увеличилось с 33 до 82. По данным на начало июня 2021 года, их сумма превысила 43 млрд руб. За год этот показатель вырос в три раза.

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