Алёна Беляева Краевые власти ищут пути решения проблем пермского свинокомплекса На Пермском свинокомплексе в ближайшие месяцы могут сократить до 20% сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие месяцы на АО «Пермский свинокомплекс» в посёлке Майском планируют сократить до 180 сотрудников, что составляет примерно 20% всех работников предприятия (сейчас трудоустроены 910 сотрудников). Об этом на пресс-конференции 16 июля заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков. При этом он заверил, что краевые власти и руководство предприятия предпринимают все усилия для поиска этим сотрудникам новой работы.

«На сегодняшний момент только в Краснокамске и Нытве есть около 1,3 тыс. вакансий, — отметил Павел Носков. — И это самое главное. Со следующей недели на предприятии будет работать мобильный офис по трудоустройству сотрудников».

По словам и. о. руководителя Пермского свинокомплекса Владимира Капитонова, в планах есть и организация курсов переподготовки для работников, попавших под сокращения. «Мы готовы предоставить помещения для проведения учебных классов на предприятии», — пояснил Владимир Капитонов.

В краевом минсельхозпроде и на предприятии считают, что мера по сокращению людей — вынужденная, а проблемы на АО «Пермский свинокомплекс» складывались десятилетиями.

«История Пермского свинокомплекса началась в 1974 году, и с тех пор не было проведено ни одной серьёзной модернизации производства, — пояснил Владимир Капитонов. — За эти годы менялись подходы к содержанию свиней, системы кормления и навозоудаления. В конечном итоге всё это формирует себестоимость. До 2018 года, благодаря федеральной господдержке, в других регионах России построили много свинокомплексов. Они по ряду показателей более эффективны, чем мы».

В результате сейчас из-за сложившейся ситуации АО «Пермский свинокомплекс» вынуждено идти по пути сокращения стада, а значит, и сотрудников предприятия. При этом существенный вклад в сложную финансовую ситуацию на предприятии, по словам Павла Носкова, внесли действия конкурсного управляющего предприятия Аглаи Лясман, которая затянула процедуру продажи с торгов стада предприятия (оно предприятию не принадлежит).

«Сложная финансовая ситуация связана с тем, что Пермский свинокомплекс несёт затраты по хранению не принадлежащего предприятию имущества, то есть поголовья, — отметил Павел Носков. — Пермский край многократно перевыполнил обязательства, которые брал на себя в 2018 году. В решении суда зафиксирована сумма в 100 млн руб., тогда же был назначен и конкурсный управляющий. А на торги стадо было выставлено только в 2021 году. В результате затраты бюджета за хранение чужого имущества составили 660 млн руб.».

Затягивание процедур привело, по мнению Павла Носкова, к существенному увеличению расходов бюджета и текущему состоянию предприятия.

«Мы не можем эффективно распоряжаться имуществом и несём убытки, — отмечает Владимир Капитонов. — Растёт кредиторская задолженность, потом эти обязательства вновь накладываются на предприятие. До 5 июля мы дохранили стадо, но больше так ситуация продолжаться не может».

При этом собственнику неоднократно предлагалось вкладываться в содержание животных, но это требование так и не было услышано.

Выход из ситуации может быть найден через поиск инвестора, но, по словам Павла Носкова, сейчас это сделать сложно из-за правовой неопределённости.

«Главное для нас — это люди, их рабочие места, — подчеркнул министр. — Пермский край ведёт переговоры с инвесторами. Обсуждается сохранение текущего профиля предприятия. Но перепрофилирование тоже возможно».

Преимуществами предприятия, по мнению Павла Носкова, являются земля сельхозназначения и трудовой коллектив.

«Сейчас мы должны сохранить ядро стада, чтобы потом его нарастить. С приходом инвестора и модернизацией производство станет эффективным», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Владимир Капитонов.

Напомним, ООО «Свинокомплекс Пермский» было признано банкротом в апреле 2018 года, в октябре 2018 года конкурсным управляющим была назначена Аглая Лясман. В июле 2021 года торги по продаже поголовья свинокомплекса были признаны несостоявшимися.

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