Олеся Максименко В Прикамье объявлено штормовое предупреждение Минтербез сообщает о ливнях и шквалистом ветре Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

По данным Пермского гидрометцетра, в ближайшие три часа, а также ночью 17 июля в Прикамье ожидаются ливни, град, сильные дожди и усиление порывов ветра до 25 м/с, передаёт пресс-служба министерства территориальной безопасности региона.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий органам власти рекомендовано провести комплекс превентивных мероприятий на объектах жизнеобеспечения, строительства и ЖКХ, электроснабжения, связи и дорожной сети.

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