В Пермском крае выявлен 381 новый случай заражения COVID-19 За сутки от коронавируса скончались 15 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 381 новый случай заражения COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. 42 человека госпитализированы, 339 — проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели за сутки 333 пациента, 15 человек с коронавирусом скончались.

В числе новых инфицированных — 153 пациента мужского пола, 228 — женского. Среди заболевших — 59 детей, 66 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 142 — от 30 до 49 лет, 77 — от 50 до 64 лет, и 37 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 66 331.

В ковидных отделениях больниц проходят лечение 2300 пациентов, 74 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 29,9%

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