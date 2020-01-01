Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 16 по 18 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

16 июля с 04:40 до 17 июля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» (16+) в постановке Энтони Мингеллы. Яркая графика спектакля не приедается и не устаревает, как и сама история покинутой японки. Алые ткани, чёрные полосы, контрасты эмоций: Мингелла не гонится за этнографической точностью, но выстраивает пространство неизбежной трагедии.

17 июля с 04:40 до 18 июля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы Джакомо Пуччини «Девушка с Запада» (16+). В атмосферной постановке Джанкарло дель Монако на сцене оживает мир Дикого Запада — живописный шахтёрский городок времён калифорнийской «золотой лихорадки». Главная героиня — добросердечная Минни в исполнении Барбары Дэниэлс, владелица местного салуна, взявшая шахтёров под материнскую опеку. Пласидо Доминго поёт влюблённого в Минни Дика Джонсона, он же бандит Рамирес. А Шеррилл Милнз исполняет партию шерифа Джека Рэнса, который не только жаждет поймать Рамиреса, но и сам пылает страстью к Минни. Кровопролитие, шулерство в карты, снежная буря и попытка линчевания — вот что предстоит пережить Минни и её возлюбленному, отказавшемуся от преступной жизни, прежде чем им удастся уехать и начать новую жизнь. Одной из наиболее колоритных опер Пуччини дирижирует Леонард Слаткин.

17 июля в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут документальный фильм «Леонардо. Вся история» (12+). Съёмки фильма проходили в Италии, Франции, США, Великобритании, Польше и России. В объективе режиссёра Фила Грабски оказались «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама с горностаем», «Портрет Джиневры де Бенчи», «Мадонна Литта», «Мадонна в скалах» и ещё более десяти картин Леонардо — всё его живописное наследие.

17 июля 18:00 Органный концертный зал приглашает на концерт Ольги Кемовой (Москва). Органистка выступит с программой «Лето во Франции» (6+). Слушатели смогут насладиться произведениями Баха, Вивальди, Гильмана, Франка, Бонне, Вьерна.

18 июля с 04:40 до 19 июля, 03:30 TheatreHD покажет оперетту Джакомо Пуччини «Ласточка» (16+). Анжела Георгиу сыграла здесь одну из своих лучших ролей, а спектакль января 2009 года зафиксировал ещё вполне безоблачные отношения с Роберто Аланьей — одну из последних совместных работ звёздной пары оперного мира 2000-х годов. Впрочем, финал оперетты, в котором героиня отказывается от любви к поэту-тенору, возвращаясь к надёжной обеспеченной жизни с банкиром-баритоном, возможно, предвосхитил расставание артистов в реальной жизни. Написанная во время и словно в противовес Первой мировой войне «Ласточка» — создание для Пуччини одновременно экспериментальное и отзывающееся на дух времени. Декорации и костюмы в стиле ар-деко, созданные Эцио Фриджерио и Франкой Скуарчапино, как нельзя лучше иллюстрируют попытку итальянца написать венскую оперетту — примирив тем самым и жанры, и воюющие стороны. И это одна из двух партитур Джакомо Пуччини, в которой никто не умирает!

18 июля в 10:00 «Дом музыки» приглашает на утренний концерт «Бархатное утро» (0+), который пройдёт в Старокирпичном переулке, 44.

18 июля в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут четыре постановки из «золотого фонда» «Русских балетов» (12+) Сергея Дягилева в исполнении звезд балета Парижской оперы.

18 июля в 22:00 пройдёт бесплатная онлайн-экскурсия «Тайны французской готики» (12+).

До 18 июля Центральный выставочный зал приглашает на выставку «Моё советское детство» (0+).

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставки «Архипов. Предметы гордости и стыда» (0+) и «Гастев. Как надо раюотать» (12 +).

До 21 июля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку произведений Данила Куликова «Вдохновенный воздух» (0+). На выставке представлены живописные работы, выполненные с 2016 по 2021 годы в Перми и на Сицилии.

До 21 июля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку произведений Геннадия Сорокина «Магия линии. Три в одном» (0+). В экспозиции будут представлены пейзажные виды Урала и Европы, портреты и декоративные работы. Это 30-я персональная выставка автора.

До 31 июля Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку картин и батиков Екатерины Безденежных (0+) и выставку музыкально-нотных дореволюционных изданий к 185-летию Петра Юргенсона (12+).

До 31 июля Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку «100 лет Коми-Пермяцкому краеведческому музею им. П. И. Субботина-Пермяка» (16+). На выставке будут представлены книги, статьи о музее, книги и наглядные пособия, изданные музеем, а также книги, посвящённые его основателю — Петру Ивановичу Субботину-Пермяку.

Валерий Минеев, натюрморт

Пермский дом художника

До 2 августа Дом художника приглашает на выставку «Мастер и ученики» (6+) памяти Валерия Минеева.

До 7 августа Центр городской культуры приглашает принять участие в первой «Пермской квартирале» (12+). В программе — экскурсии, мастер-классы и другие события.

До 8 августа Пермская художественная галерея в рамках Международного Дягилевского фестиваля приглашает на выставку «Столпы русского авангарда. Три точки зрения. Николай Ватагин. Георгий Литичевский. Вячеслав Колейчук» (16+).

До 14 августа портал OperaVision показывает запись оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) в постановке Грэма Вика. Дирижер — Алпеш Чаухан.

До 19 августа Большой театр Женевы показывает оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (16+) в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович, дирижёр Джонатан Нотт.

До 21 августа Королевская шведская опера показывает «Riptide» («Водоворот») (16+) — первый крупный балет, созданный исландским хореографом и танцовщицей Хлин Хьялмарсдоттир. Впервые Шведская Королевская опера завершает сезон мировой премьерой онлайн. Riptide изображает феномен социальной изоляции. Водоворот безжалостен и опасен.

До 24 августа Хореографическая труппа (LA)HORDE и Национальный балет Марселя выложили видеозапись постановки «Эхо с Джехни Бет» (16+), созданную совместно с исполнителем электронной музыки Rone.

До 27 августа Норрландская опера показывает спектакль Дэна Турдена «Любовь & политика» (16+), сочетающий в себе четыре оперы Джузеппе Верди по пьесам Фридриха Шиллера — «Дон Карлос», «Разбойники», «Луиза Миллер» и «Жанна Д’Арк». Дирижёр Вилле Матвеев.

Библиотека им. Горького

До 31 августа Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку пермского художника Кирилла Зибницкого «Везде хорошо!» (12+).

До 13 сентября Ирландская национальная опера показывает digital-проект «20 кадров оперы» (16+) — 20 короткометражных опер, созданные в течение 6 месяцев 160-ю оперными артистами. В состав проекта вошли «Миссис Штрейхер» — письма Бетховена Нанетте Штрейхер в постановке Джеральда Барри на собственную музыку; «Разрыв» Эны Бреннан в режиссуре Джо Манган; «Зелёный цвет» в постановке Хью О’Коннора по тексту Марка Бойла на музыку Роберта Коулмана; «Терпеливая женщина» Мюрэнн Ахерн И Луиса Ловетта на музыку Конора Линехана. Они исполняются на английском языке с субтитрами на английском, немецком и французском.

До 15 сентября в Доме Мешкова проходит выставка «Почётный гражданин всея Русской земли» (6+). На выставке впервые экспонируются фотоматериалы научных экспедиций, подлинные фотографии и документы Николая Мешкова из фондов музея.

До 3 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Династия» (0+). Выставка представляет произведения шести художников трёх поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляет раздел скульптуры, который знакомит с работами скульпторов выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Дополняют экспозицию рельефы Натальи Арендт, текстильные коллажи Марии Арендт, графика и керамика Ариадны Арендт (младшей).

До 31 октября проект Arte Concert транслирует первый европейский концерт Рэя Чарльза Ray Charles: Live in France 1961 (16+).

До 31 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Неземная красота» (0+) — интерактивную выставку для детей, которая представит икону и храмовую скульптуру в первую очередь как произведения искусства. Кураторы выставки предложат маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую неземную красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

До 21 декабря Рейнская национальная опера выложила видеозапись хореографической постановки «Танцуя Моцарта в XXI веке» (16+), в программу которой вошли работы Рубена Жуияра «Amadé» и Марвика Шмитта «Ganglow».

До 25 декабря Голландская национальная опера показывает эротическую мистерию «Первые люди» (18+). Сюжет интерпретирует бескомпромиссный Каликсто Бийето, а в качестве дирижера дебютирует с оркестром Консертгебау Франсуа-Ксавье Рот. Партию Евы исполняет немецкое сопрано Аннетт Даш, а Адама — американский баритон Кайл Кетельсен. Опера содержит эротические сцены, поэтому строго 18+.

До 31 декабря в чайной-кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894-1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

Ежедневно Concert Arte показывает лучшие постановки фестиваля d'Aix-en-Provence (12+).

Ежедневно Берлинер Ансамбль на своем сайте показывает «Изгнание/Бекстейдж» (16+) — веб-сериал о первой фазе репетиций спектакля по тексту Лиона Фейхтвангера в режиссуре Люка Персеваля.

Ежедневно Миланский «Пикколо-театро» транслирует запись документального фильма «Мастер-класс с Лукой Ронкони» (16+) о творческом методе режиссера. В нем также можно увидеть Анатолия Васильева. Запись доступна на итальянском языке.

Ежедневно Гоголь-центр показывает запись документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» (16+). Спектакль был показан на публике лишь однажды. В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.

Ежедневно на официальном YouTube-канале Новой Голландии можно увидеть лекцию Ники Пархомовской «Альтернативные формы мирового театра» (16+).

Ежедневно можно увидеть The Silent Burn Project (16+) Акрама Хана. В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы, а также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Дракон» (16+) МХТ имени Чехова. Последний спектакль Олега Табакова — бенефис мэтра по пьесе Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Чума на оба ваши дома!» (16+) Новосибирского театра «Глобус». Драматург Григорий Горин предположил, что могло бы происходить в Вероне после смерти Ромео и Джульетты.

Ежедневно можно увидеть балет «Опаловая петля» (16+) Триши Браун. Лаконичный балет без музыки в исполнении труппы американского хореографа Триши Браун.

Ежедневно можно увидеть запись открытия фестиваля «Виртуозы флейты» & «Северная лира» 2021 (6+) из концертного зала Мариинского театра.

Ежедневно можно увидеть спектакль Александринского театра «Суд над Раскольниковым» (16+) по пьесе Саши Филипенко в постановке Антона Оконешникова.

Ежедневно Театральный фонд Эмилии-Романьи на своем официальном канале в Vimeo показывает запись спектакля Риккардо Фрати «Дегенерации» (16+) по тексту Надии Террановы.

Ежедневно можно увидеть театральный подкаст студии «Либо/либо» «В своём репертуаре» (18+). В рамках проекта записаны беседы с Кириллом Серебренниковым, Ксенией Перетрухиной, Мариной Брусникиной, Виктором Рыжаковым, Борисом Павловичем, Михаилом Дурненковым, Аллой Сигаловой, Игорем Золотовицким, Еленой Ковальской, Фёдором Елютиным и Евгенией Петровской. Ведущие — актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев.

Ежедневно GOGOL-Centеr показывает документальный фильм Александра Горчилина #КомуНаРусиЖитьХорошо (16+), который он снял во время экспедиции актеров по России. Тогда команда спектакля поехала в глубинку, чтобы узнать у реальных людей, «кому живется весело, вольготно на Руси».

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