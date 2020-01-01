В выходные Прикамье ожидают сильные дожди и шквалистый ветер
При этом будет тепло
На конец недели, 17–18 июля, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Пермском крае.
По данным ГИС-центра ПГНИУ, в ночь на субботу вероятны ливневые дожди с грозами во многих районах, за исключением севера и крайнего востока. На местах может выпасть до 20–30 мм осадков.
А на западе и юго-западе региона возможно усиление ветра до 17–22 м/с.
При этом температурный фон останется вполне комфортным. В дневные часы воздух прогреется до +20˚... +25˚С.
Ранее «Новый компаньон» сообщал о планах губернатора Дмитрия Махонина ввести в Прикамье режим ЧС из-за засушливой погоды.
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