В выходные Прикамье ожидают сильные дожди и шквалистый ветер При этом будет тепло Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На конец недели, 17–18 июля, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Пермском крае.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в ночь на субботу вероятны ливневые дожди с грозами во многих районах, за исключением севера и крайнего востока. На местах может выпасть до 20–30 мм осадков.

А на западе и юго-западе региона возможно усиление ветра до 17–22 м/с.

При этом температурный фон останется вполне комфортным. В дневные часы воздух прогреется до +20˚... +25˚С.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о планах губернатора Дмитрия Махонина ввести в Прикамье режим ЧС из-за засушливой погоды.

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