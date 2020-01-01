«РБК-Пермь» выпустил телепроект «Как это работает» про пермский «Уралхим» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Простыми словами о сложном производстве филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми в проекте «Как это работает» телеканала «РБК-Пермь» рассказывают директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Алексей Аверьянов и журналист Роман Лабурец. Премьера в эфире — сегодня в 14:00 и 18:00.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Производство азотных удобрений — очень сложный химический процесс. Мы берём азот воздуха, соединяем с водородом из природного газа и получаем аммиак. Далее делаем из него карбамид. В репортаже «РБК-Пермь» подробно рассказывается, как всё это происходит.

Директор предприятия провёл для съёмочной группы «РБК-Пермь» подробную экскурсию по площадке и показал все стадии производства продукции. Так как в большинстве случаев это закрытые процессы, журналисты смогли увидеть своими глазами только два из них. Это нагревание природного газа в печи первичного риформинга агрегата аммиака до 800˚С и так называемый «кипящий слой» — формирование и охлаждение гранул карбамида. Однако благодаря визуализации химических реакций, происходящих в ёмкостях, зрители даже без профильного образования смогут понять суть происходящих процессов.

В 2021 году филиалу «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» исполняется 40 лет. С начала работы завод произвёл уже более 35 млн т валовой продукции. Предприятие в плановом порядке обновляет оборудование и идёт по пути цифровизации производства. Посмотреть передачу «Как это работает» о пермском заводе «Уралхима» можно по ссылке и по QR-коду.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»









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