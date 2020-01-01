Олеся Максименко В конце недели в 120 домах Перми отключат холодную воду Отключение запланированы в шести районах краевой столицы Поделиться Поделиться Твитнуть

В конце недели ООО «Новогор-Прикамье» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения, в связи с чем холодную воду отключат в 120 домах Перми, сообщает ТК ВЕТТА.

В пятницу, 16 июля, с 09:00 на сутки будет отключено холодное водоснабжение в некоторых домах на улицах Кисловодской, Овчинникова, Связистов и шоссе Космонавтов. С 09:00 до 19:00 воды не будет в домах №№14а, 16 и 16/2 на ул. Гайдара.

В субботу, 17 июля, с 09:30 на сутки воду перекроют в домах на улицах Народовольческой, Н. Островского, Рабоче-Крестьянской; с 09:00 до 19:00 — на улицах Бушмакина, Колвинской, Ракитной; с 09:30 до 19:30 — на улицах Газеты «Звезда», Луначарского и Комсомольском проспекте.



В воскресенье, 18 июля, с 09:00 до 19:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах на улицах Мира и Советской Армии.

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