Студентов приглашают принять участие в конкурсе рекламы по геобрендингу Поделиться Поделиться Твитнуть

Команда Пермского научно-исследовательского политехнического университета уже в 6-й раз проводит всероссийский конкурс с международным участием GeoPin. В рамках конкурса студенты могут помочь своей малой родине стать узнаваемой, показав её уникальность, значимость и неповторимую красоту.

Для участия в конкурсе нужно до 18 июля заполнить заявку на сайте и отправить свои работы в видео-формате на электронную почту pr.pstu@gmail.com. Творческие материалы принимаются по пяти номинациям.

В номинации «Позиционирование и продвижение территорий» можно рассказать о своём городе или крае и поделиться интересными фактами о природных объектах.

Номинации «Гений места» и «Благотворители и меценаты» посвящены людям и компаниям, благодаря которым прославился или может прославиться регион, а также тем, кто поддерживает и заботится о своем крае.

Номинация «Лучшее событие, объект, локальный бренд» — о спортивных, культурных, общественных, туристических событиях, предприятиях, которые могли бы сделать город интересным России и миру.

В отдельную номинацию — для студентов — выделено продвижение специальности, кафедры, факультета или университета. Здесь учащиеся могут рассказать о том, почему именно их университет самый лучший. Также в этом году организаторы открыли ещё одно направление — фотоконкурс, который включает все те же номинации. Он проходит на платформе Instagram, для участия необходимо поставить хэштег выбранной номинации.

По словам участников конкурса предыдущих лет, GeoPin — отличная площадка, чтобы проявить себя.

«У меня сразу возникла идея того, о чём снимать. Я знала пару очень красивых мест и выбрала одно из них — Усьвинские столбы. Это было самое спонтанное, но определённо самое смешное и запоминающееся путешествие в моей жизни. Было очень круто, что мой ролик понравился не только российскому жюри, но и международному!» — поделилась своими эмоциями Полина Медведева, победительница конкурса GeoPin 2017.

До 30 июля творческие работы рассмотрят российские эксперты, среди которых преподаватели университета, известные журналисты, представители туристической индустрии и бизнеса. А с 31 июля по 10 августа оценку проведёт международное жюри, возглавляет которое Жак Сегела, президент европейского института PR (IEERP), вице-президент Havas, Франция.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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