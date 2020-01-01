«ВТБ Мобайл» запустил доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

С 15 июля жители Пермского края могут стать абонентами мобильного оператора «ВТБ Мобайл» без посещения офиса. Для этого можно заказать доставку SIM-карты по удобному адресу или оформить eSIM в режиме онлайн.

Чтобы заказать доставку SIM-карты, абоненту достаточно заполнить короткую заявку на сайте vtbmobile.ru — курьер бесплатно выполнит доставку в удобное для клиента время и по любому адресу в Перми и ближайших населённых пунктах. Быть клиентом ВТБ для этого не обязательно. После получения SIM-карты её можно самостоятельно активировать за несколько минут через мобильное приложение «ВТБ Мобайл Старт». Идентификация происходит по селфи и снимку паспорта.

Если смартфон или планшет абонента поддерживает технологию eSIM, то в приложении «ВТБ Мобайл Старт» можно оформить цифровую SIM-карту полностью дистанционно.

«Наша стратегическая цель — упростить для клиентов решение любых задач и предоставить максимум услуг в дистанционных каналах, которые сейчас особенно востребованы. Поэтому мы рады расширить возможности по оформлению SIM-карт для абонентов в регионе. Теперь достаточно всего нескольких кликов, чтобы получить доступ к качественной мобильной связи по выгодным тарифам», — прокомментировал Владислав Соколов, генеральный директор «ВТБ Мобайл».

На «ВТБ Мобайл» можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 руб. на счёт. Абоненты могут подобрать удобный тариф, определив подходящую комбинацию минут и гигабайтов. Наиболее востребован тарифный план «Оптимальный» — 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 руб. в месяц. В абонентскую плату включён безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц.

Клиентам ВТБ с SIM-картой «ВТБ Мобайл» доступны дополнительные преимущества: бесплатный доступ к приложениям «ВТБ Онлайн» и «ВТБ Мои Инвестиции», в том числе за границей и при нулевом балансе, а также возможность оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус».

ВТБ запустил мобильного оператора «ВТБ Мобайл» в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. Весной 2021 года «ВТБ Мобайл» стал доступен жителям Пермского края и ещё пяти регионов России. Подробная информация по тарифам и условиям — на сайте vtbmobile.ru.

Источник: пресс-служба ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000

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