В Пермском крае вводится режим ЧС Он позволит освободить аграриев от штрафов за невыполнение планов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье в связи с засухой будет введён режим ЧС. Об этом сегодня, 15 июля, на совещании с руководителями организаций агропрома Прикамья заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Введение чрезвычайной ситуации даст возможность фермерам избежать штрафов за неисполнение показателей, а также позволит вести переговоры с банками об отсрочке по уплате кредитов.

«Наши сельхозтоваропроизводители из-за необычно жаркого посевного сезона столкнулись с серьёзными проблемами , — отметил Махонин. — Растениям не хватало влаги, животным требовались особые условия для комфортного содержания. Многие аграрии из-за аномальной погоды не смогут выполнить планы. Мы это понимаем и готовы поддержать наших фермеров».

Как уточнил Дмитрий Махонин, указ о введении ЧС в крае будет подписан в начале следующей недели.

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