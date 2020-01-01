Олеся Максименко В Прикамье найдено тело утонувшего подростка С начала купального сезона в Пермском крае произошло 12 несчастных случаев на воде с несовершеннолетними детьми Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Андрияшкин

В среду, 14 июля, сотрудники Пермской краевой службы спасения выехали к железнодорожному мосту на реке Усьва, где днём ранее, по поступившей в межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской» информации, видели утонувшего подростка 2004 года рождения.

При проведении поисковых работ пятеро спасателей и помогавшие им местные дайверы обнаружили большой омут, где и было найдено тело молодого человека.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов, сообщают в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве отмечают также, что место происшествия не являлось местом отдыха у воды, купаться там было запрещено.

Напомним, в Пермском крае из-за жаркой погоды и нарушения правил безопасности зафиксирован всплеск происшествий на воде с гибелью людей. Как сообщили в минтербезе, только в июне утонули более 20 человек. С начала купального сезона это уже 12-й несчастный случай на воде с несовершеннолетними детьми и подростками.

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