Мария Сыропятова Туроператор отменил прямые вылеты из Перми на кипрский курорт Ларнака Рейсы осуществляла авиакомпания «Россия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Россия» отменила прямые авиарейсы из Перми в Ларнаку (Кипр). Информация о вылетах исчезла из расписания пермского аэропорта.

Источники «Нового компаньона» в турфирмах говорят, что рейсы осуществлялись по инициативе туроператора «Библиоглобус». Полётная программа на Ларнаку была спланирована из Перми до конца сентября.

При этом прямые перелёты из Перми в другой кипрский город, Пафос, авиакомпании «Россия» по-прежнему обслуживает.

Отметим, что в расписании аэропорта Большое Савино остаются прямые рейсы из Перми в Ларнаку авиакомпании «Победа». Полётная программа спланирована до конца сентября 2021 года.

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