Летом пермские власти купят 10 новых трамваев Ещё 15 вагонов город сможет приобрести при поддержке федерального бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

«Львёнок»

Пресс-служба губернатора Пермского края

Администрация Перми в августе 2021 года собирается объявить закупку десяти новых трамваев «Львёнок» для города, об этом заявил в ходе прямого эфира 14 июля мэр Алексей Дёмкин.

Кроме того, департамент транспорта начал подготовку документов для получения субсидий из федерального бюджета. Если Перми выделят федеральные средства, то власти оперативно объявят конкурс на закупку ещё 15 новых вагонов.

«В этом случае нам удастся отказаться от технически и морально устаревших трамваев, и по улицам города будут ездить только новые вагоны», - заявил градоначальник.





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