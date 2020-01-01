Олеся Максименко ПЦБК провёл первые торги по закупке макулатуры на бирже Переработка вторсырья позволяет компании экономить до 6 млн кубометров лесов в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский целлюлозно-бумажный комбинат

пресс-служба ПЦБК

Группа компаний ПЦБК впервые стала организатором тендера по закупке макулатуры марки МС-5Б, которую предприятие использует для производства тарного картона. Затем из него изготавливается гофроупаковка.

Напомним, в марте 2021 года в Прикамье стартовал пилотный проект по запуску электронных торгов вторичным сырьём через площадку «ТЭК-Торг». Этот процесс был организован по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, который неоднократно подчёркивал, что «реализация вторсырья через торги позволяет выстроить эффективные цепочки переработки полезных фракций отходов и обеспечить рынками сбыта предприятия-переработчики».

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов тогда также отметил, что инициаторов торгов нужно набирать из числа опытных игроков рынка, таких как ПЦБК. Группа предприятий уже имеет большой опыт приобретения макулатуры на проводимых федеральными и региональными торговыми сетями аукционах.

За последние годы объём переработки макулатуры на комбинате вырос до 300 тыс. т — более 5% собранной макулатуры в России марки МС-5Б. По выпуску тарного картона из вторсырья ПЦБК занимает четвёртое место в России. При этом поставщиками макулатуры являются предприятия со всей России.

Кроме того, закупка вторсырья позволяет ПЦБК ежегодно экономить до 6 млн кубометров лесного ресурса, что соответствует экологической политике комбината.

«У нас давно отлажен механизм сбора макулатуры марки МС-5Б с торговыми сетями, где образуется большое количество отходов упаковки из гофрокартона. И поэтому нам легко было организовать закупки через электронную торговую площадку, вся методология есть. Если говорить в целом по России, то сбор макулатуры марки МС-5Б достиг уже 90%, и это большая польза для окружающей среды. Можно отметить, что это огромный результат работы ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», в которую также входит наше предприятие», — говорит коммерческий директор ГП «ПЦБК» Игорь Синицын.

Добавим, на первый тендер, организованный ПЦБК, заявились четыре компании из Пермского края и Челябинской области. Наименьшую цену за тонну макулатуры предложили прикамские УФПГ и «Аверспак». Активно использовать электронную торговую площадку «ТЭК-Торг» для приобретения вторсырья ПЦБК намерен и в дальнейшем.

Отметим также, что в настоящее время группа компаний реализует сразу несколько проектов, направленных на охрану окружающей среды и популяризацию экокультуры: от установки локальных систем очистки в цехах до проекта «Экодесант», который вышел уже на федеральный уровень и реализуется в 12 регионах РФ. Помимо этого, ПЦБК устанавливает специальные контейнеры для сбора отходов бумаги и картона возле многоквартирных домов Перми, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках.

В планах ПЦБК на ближайшие три года — установка специального котла для выработки теплоэнергии с использованием коры в качестве топлива и оборудования по сушке лигносульфанатов, которые будут использоваться на промышленных предприятиях других отраслей экономики.

Макулатура, которая будет отправлена на переработку

пресс-служба ПЦБК

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