«Уралхим» посмотрит на горох по-новому Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралхим» в партнёрстве с фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) объявляет о старте конкурса Pea Challenge, направленного на поиск стартапов по использованию растительного сырья из жёлтого гороха. Победители смогут прокачать свой проект и получить инвестиции для пилотирования разработок совместно с ООО «Уралхим Инновация». Заявки принимаются с 14 июля по 9 сентября на сайте конкурса.

Жёлтый горох — одна из наиболее перспективных агрокультур в мире для получения растительного сырья. Его переработка позволяет получить такие ценные компоненты, как гороховый крахмал и клетчатка. Эти продукты активно используются для производства спортивного и диетического питания. Отрасль демонстрирует уверенный рост уже 20 лет. Двузначные темпы роста обусловлены активным развитием здорового образа жизни и массовостью занятий спортом. Уже сейчас благодаря этому тренду появилась целая индустрия продуктов на растительной основе (заменители мяса, молока, снеки, батончики и пр.). Производители активно внедряют новые технологии, открывая возможности для расширения ассортимента продукции.

К участию в конкурсе приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании, учёные, биотехнологи и студенты, занимающиеся поиском новых идей и решений в области пищевых и агробиотехнологий с применением сырья из жёлтого гороха по всей цепочке создания продуктов питания (селекция, переработка, производство). Технологии должны быть реализуемы в лабораторных/опытно-производственных условиях или пригодны для пилотирования.

Технологические направления конкурса:

— Генетика и селекция — создание новых сортов гороха с повышенным содержанием сырого белка (протеина) и низким содержанием антипитательных веществ.

— Биохимия белков — технологии получения белков по классической «мокрой» технологии с заданными функционально-технологическими и органолептическими свойствами методами физико-химической и ферментной модификации.

— Биоупаковка — биоразлагаемая упаковка из крахмала, белка, целлюлозы из отходов горохового сырья; сенсоры/датчики для упаковки пищевых продуктов.

— Переработка растительных отходов — технологии переработки отходов при производстве растительного белка: крахмал, клетчатка, углеводы.

— Готовые продукты питания — разработка технологических решений с использованием сырья из гороха для продуктов питания.

— Пищевые ингредиенты — новые ингредиенты для продуктов питания, произведённых из горохового сырья: сахарозаменители, витаминные комплексы, низкокалорийные жиры, натуральные ароматизаторы.

— Косметика, БАДы — разработка технологических решений с использованием белков гороха или комбинацией с другими растительными белками для фармацевтической и косметической отраслей.

Азат Гафаров, генеральный директор ООО «Уралхим Инновация»:

— Мы активно занимаемся развитием нового направления бизнеса по растительным белкам. К настоящему моменту нами уже профинансировано порядка 300 млн руб. в создание пилотной установки по глубокой переработке гороха. Надеемся, что конкурс Pea Challenge поможет нам в поиске не только новых идей, но и партнёров, с которыми мы готовы сотрудничать. Лучшие компании получат от нас финансовые средства для запуска совместных проектов.

Финалисты Pea Challenge в рамках выставки «Золотая осень — 2021» представят проекты жюри конкурса. Победители питч-сессии смогут выступить перед топ-менеджментом компании «Уралхим», а также воспользоваться менторской поддержкой, в том числе для получения статуса резидента «Сколково». «Уралхим Инновация» и фонд помогут в доработке концепций проектов лауреатов конкурса, в поиске инструментов финансирования и/или коммерциализации идей.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»:

— Мы рады, что взаимодействие между «Сколково» и «Уралхимом» развивается согласно намеченному плану. В рамках соглашения о партнёрстве на ПМЭФ-2021 дочерняя компания «Уралхим Инновация» получила статус исследовательского центра партнёра. Запуск совместной конкурсной программы Pea Challenge по поиску научных команд и технологий для работы с сырьём из жёлтого гороха является абсолютно логичным продолжением нашего партнёрства и возможностью сработать на перспективу. Спрос на продукцию из горохового сырья во всём мире будет только увеличиваться в связи с широкими возможностями его применения — начиная с пищевой промышленности и заканчивая косметологией и фармой.

Приём заявок для участия в проекте открыт с 14 июля на сайте www.pea-challenge.sk.ru и завершится 9 сентября.

Подробная информацию о конкурсе Pea Challenge — на сайте конкурса.

Справочная информация

АО «ОХК «Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «Уралхим» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, это один из крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида, азотных удобрений. В составе основных производственных активов АО «ОХК «Уралхим» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

Фонд «Сколково»

В настоящее время правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании инновационного центра «Сколково». Цель фонда — поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2800. Фонд оказывает им услуги, необходимые для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента даёт компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд руб. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам инновационного центра. На территории инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнёров. В 2019 году в инновационном центре открылись три новых партнёрских R&D-центра — компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 760 тыс. кв. м жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб.

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