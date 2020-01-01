Анна Брюханова В Пермском крае экс-начальник исправительной колонии за коррупцию лишился бани и внедорожника Имущество изымается для уплаты уголовного штрафа в размере 2,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба УФССП

Судебные приставы Пермского края реализуют имущество бывшего начальника исправительной колонии. Осуждённый за посредничество в деле о получении взятки выплатит уголовный штраф в размере 2,8 млн руб.

По данным пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, на прошлой неделе судебные приставы арестовали принадлежащие должнику земельный участок и баню в д. Комарово Пермского района. Арестованное имущество продадут на открытых торгах, а полученные средства перейдут в федеральный бюджет.

В апреле 2021 года штраф частично был погашен за счёт проданного с торгов автомобиля Toyota-Landcruiser-200, принадлежавшего должнику. Вырученные средства составили более 987 тыс. руб. и также пополнили федеральный бюджет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.