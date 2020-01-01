В УФАС согласились на скидку по аренде для киностудии «Новый курс» Преференция согласована и для Пермской организации Союза журналистов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском УФАС согласились на предоставление муниципальной преференции в виде скидки по арендной плате в 2022 году двум организациям краевого центра: ассоциации кинематографистов киностудии «Новый курс» и Пермской краевой организации Союза журналистов России. Соответствующие заявления поступили в ведомство от управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми.

Для Союза журналистов будет предоставлена скидка на аренду объекта по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 8 (площадь — 269,8 кв. м) в размере 71 367,80 руб./мес., а для «Нового курса» — скидка за объект по адресу г. Пермь, ул. Народовольческая, 3 (площадь — 110,10 кв. м) в размере 34 819,20 руб./мес. Преференция предоставляется «в целях развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей».

Пермским УФАС были приняты решения не только о даче согласия на предоставление преференции, но и о введении ограничения по сроку до 31 декабря 2022 года, а также о запрете на передачу прав владения и пользования объектами недвижимого имущества третьим лицам.





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