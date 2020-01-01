Елена Бардукова В ТОСЭР «Нытва» появятся восемь новых резидентов Реализацию своих проектов большинство из них планируют начать уже в этом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 14 июля, на заседании правительства Пермского края обсудили развитие территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нытва» и «Чусовой». В Чусовом в этом году запустит производство 20-й резидент, в Нытве резидентами готовятся стать восемь компаний.

Как сообщил заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края Александр Борисов, на данный момент в ТОСЭР «Чусовой» работают 19 компаний-резидентов, создавшие более тысячи новых рабочих мест и освоившие более 8,5 млрд руб. инвестиций. 20-й резидент запустит производство уже в этом году, ещё три — в первом квартале 2022 года.

У ТОСЭР «Нытва» показатели гораздо скромнее: здесь запущены четыре новых производства, на ещё одном проводятся пусконаладочные работы. Создано 68 рабочих мест, освоено более 23 млн руб. инвестиций.

Для привлечения инвесторов по инициативе Пермского края подготовлен проект постановления правительства РФ о расширении перечня видов деятельности, которая может осуществляться на ТОСЭР «Нытва». Соответствующее постановление было принято 8 июля 2021 года, что является очень актуальным для «Нытвы», подчеркнул Александр Борисов.

Так, в настоящее время восемь организаций Прикамья реализуют свои инвестпроекты и планируют стать резидентами «Нытвы». В планах — создать более 400 рабочих мест, привлечь свыше 2 млрд руб. инвестиций. При этом реализацию своих проектов потенциальные резиденты начнут уже в этом году.

«Степень готовности данных проектов различная — от разработки проектно-сметной документации до проведения строительно-монтажных работ», — объяснил министр.

В частности, создание промышленного предприятия по производству геотекстильных материалов на территории ТОСЭР «Нытва» планирует ООО «Политекс». По словам учредителя общества Андрея Харина, в 2021-–2022 годах производство будет размещено в арендованном здании площадью 300 кв. м, которое компания выкупит уже в ближайшее время.

В ходе реализации проекта планируется создание 20 новых рабочих мест для жителей Нытвы, общий объём первоначальных инвестиций составит 16,4 млн руб.

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