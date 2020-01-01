Елена Бардукова Строительная готовность объектов тепличного комплекса «Пермский» составляет 100% Ввести теплицы в эксплуатацию планируется в сентябре текущего года Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

В среду, 14 июля, на заседании регионального правительства генеральный директор ООО ТК «Пермский» Роман Тягунов рассказал о ходе реализации проекта по строительству тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей в защищённом грунте.

На данный момент ТК «Пермский» является самым крупным резидентом ТОСЭР «Чусовой». Общая площадь землепользования предприятия составляет 76 га, при этом 24,5 га заняты производственными мощностями, непосредственно теплицами.

В ходе реализации проекта создаётся более 400 рабочих мест, в планах — производство 8 тыс. т томатов и 12,7 тыс. т огурцов в год. Общий объём инвестиций в проект составляет более 7,8 млрд руб.

По словам Романа Тягунова, на данный момент строительная готовность всех объектов комплекса составляет 100%. В производственных отделениях теплиц закончен монтаж оборудования, ведутся пусконаладочные работы и режимные испытания. В сервисном блоке заканчиваются отделка помещений и устройство внутренних инженерных коммуникаций.

Ввести тепличный комплекс в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года.

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