Жители Перми массово жалуются на запах водопроводной воды В «НОВОГОРе-Прикамье» во всём винят жару Поделиться Поделиться Твитнуть

Чусовские очистные сооружения

Архив ИД «Компаньон»

В диспетчерскую компании «НОВОГОР-Прикамье» стали поступать жалобы потребителей на запах водопроводной воды, который ощущается в последние дни, об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Проблем с качеством воды нет, все санитарно-эпидемиологические показатели в норме», — пояснила главный технолог по очистке воды Ирина Батурина.

Тем не менее технологи Чусовских очистных сооружений (ЧОС) утром 13 июля действительно зафиксировали неприятный запах воды, поступающей из реки Чусовой. По мнению специалистов, на его формирование могла оказать влияние аномально высокая температура воды, что спровоцировало цветения водорослей в реке.

Как заявили на ЧОС, в настоящее время корректируется технологический процесс очистки и значительно увеличивается объём работ по промывке сетей.

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