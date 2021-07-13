Бывший ректор ПГНИУ выдвинул свою кандидатуру на выборы в гордуму Перми Он составит конкуренцию действующим депутатам ЗС и думы Поделиться Поделиться Твитнуть

фото архив "Нового компаньона"

Советник ректора ПГНИУ Игорь Макарихин, который возглавлял вуз с 2010 по 2020 год, выдвинул свою кандидатуру на выборы в Пермскую городскую думу по округу №11. Он идёт как самовыдвиженец. Информация о его выдвижении есть на сайте городского избиркома.

Напомним, сейчас этот округ в гордуме представляет главврач ГКБ №3 Александр Буторин. Однако он является согласованным кандидатом в депутаты по округу №5 в Заксобрание (территории округов совпадают). «Единая Россия» выдвигает здесь действующего депутата Заксобрания по округу №5 Татьяну Шестакову. Кроме того, здесь же баллотируется депутат гордумы от партии «Яблоко» (как самовыдвиженец) Надежда Агишева. Планируется, что по этому же округу выдвинет свою кандидатур соратница депутата городской думы Ильи Лисняка, гендиректор медиаагенства «Кулич» Ирина Форсюк.

Отметим, что кроме Агишевой и Макарихина по округу №11 уже выдвинули свои кандидатуры в порядке самовыдвижения пенсионер Татьяна Аввакумова и безработная Наталья Хозяинова.

Всем кандидатам-самовыдвиженцам необходимо будет собрать от 177 до 194 подписей в поддержку.

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