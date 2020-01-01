В Прикамье за пять месяцев зарегистрировано 3,6 тыс. случаев телефонного мошенничества Это примерно столько же, сколько за весь 2019 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным правоохранительных органов, за пять месяцев 2021 года в Пермском крае зарегистрировано 3,6 тыс. случаев мошенничества и краж с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Примерно столько же, сколько фиксировалось за весь 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского отделения Банка России.

Наибольшее количество подобных преступлений — это хищения с использованием методов «социальной инженерии»: это когда мошенники звонят жертвам, представляясь сотрудниками банка или полиции, и требуют передать им данные банковской карты или счёта, ссылаясь на вымышленные угрозы.

Общий объём несанкционированных операций по стране за первый квартал составил 2,87 млрд руб. — это на 57% больше, чем годом ранее.

Эффективнее противостоять мошенникам должны принятые в июне 2021 года законы о внесудебной блокировке мошеннических сайтов, а также звонков и сообщений с подменных номеров.

В первом квартале 2021 года Банк России инициировал блокировку более 6 тыс. мошеннических телефонных номеров и свыше 1 тыс. сайтов, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан.

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