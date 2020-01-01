В Прикамье за пять месяцев зарегистрировано 3,6 тыс. случаев телефонного мошенничества
Это примерно столько же, сколько за весь 2019 год
По данным правоохранительных органов, за пять месяцев 2021 года в Пермском крае зарегистрировано 3,6 тыс. случаев мошенничества и краж с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Примерно столько же, сколько фиксировалось за весь 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского отделения Банка России.
Наибольшее количество подобных преступлений — это хищения с использованием методов «социальной инженерии»: это когда мошенники звонят жертвам, представляясь сотрудниками банка или полиции, и требуют передать им данные банковской карты или счёта, ссылаясь на вымышленные угрозы.
Общий объём несанкционированных операций по стране за первый квартал составил 2,87 млрд руб. — это на 57% больше, чем годом ранее.
Эффективнее противостоять мошенникам должны принятые в июне 2021 года законы о внесудебной блокировке мошеннических сайтов, а также звонков и сообщений с подменных номеров.
В первом квартале 2021 года Банк России инициировал блокировку более 6 тыс. мошеннических телефонных номеров и свыше 1 тыс. сайтов, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан.
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