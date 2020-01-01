Валерий Сухих: Эффективность льготной ипотеки зависит от потенциала строительной сферы региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель краевого парламента принял участие в заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации. Спикеры регионов обсудили ценообразование на рынке недвижимости в период действия программы льготной ипотеки.

По информации, представленной во время заседания, в прошлом году в России был достигнут исторический максимум по количеству и объёму предоставленных ипотечных кредитов. Так, в 2020 году россияне получили 1,7 млн жилищных кредитов на общую сумму 4,3 трлн руб. По сравнению с 2019 годом эти показатели выросли в 1,3 и 1,5 раза соответственно.

В то же время, как отмечают законодатели, средняя цена на жильё с апреля 2020 года по апрель 2021 года выросла в реальном выражении (за вычетом инфляции) на 11,2% — в новостройках и на 7,3% — на вторичном рынке. Именно в этот период наблюдался наибольший рост цен, который, по мнению членов президиума, мог быть вызван расширением программы льготной ипотеки в период распространения коронавируса.

По оценке АО «ДОМ.РФ», ипотечные кредиты увеличили цены на жильё не более чем на 4—5 процентных пунктов. Среди других причин удорожания недвижимости также указаны рост себестоимости строительства жилья, рост инвестиционного спроса на жильё и нехватка предложений на рынке недвижимости в части российских субъектов.

По мнению спикера Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, программа льготной ипотеки в целом дала положительный результат, однако в некоторых регионах из-за отсутствия достаточного предложения на рынке жилья цены на недвижимость выросли.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— За годы действия программы многие граждане смогли осуществить мечту и обзавестись собственным жильём. Мы видим, что в экономически сложный для всех период распространения новой коронавирусной инфекции этот механизм был особенно востребован. Резкое увеличение спроса на рынке недвижимости стало хорошей опорой и для наших строителей, а это немаловажный факт, если учитывать, сколько людей занято в этой отрасли. С другой стороны, на востребованность жилья рынок отреагировал ростом цен. Важно отметить, что наиболее заметно это было в тех субъектах, где предложение оказалось слишком маленьким. Власти должны стимулировать строительную отрасль, создавая благоприятные условия для её развития. Эффективность льготной ипотеки зависит от потенциала строительной сферы региона.

По итогам заседания президиум принял ряд рекомендаций федеральному правительству, отдельным министерствам и АО «ДОМ.РФ», связанных с мониторингом цен на жильё и свое­временным принятием мер по пресечению их роста. Также законодатели рекомендовали правительству ускорить разработку изменений в действующих нормативных актах в соответствии с предложениями президента РФ, в том числе предусмотреть увеличение субсидируемой ставки по ипотечному кредиту до 7%.

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