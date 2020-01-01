В Пермском крае выявлено 368 новых случаев заражения COVID-19 За сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 368 новых случаев заражения COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. 60 человек госпитализированы, 308 — проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели 357 человек, 18 умерли.

В числе новых инфицированных — 147 пациентов мужского пола, 221 — женского. Среди заболевших — 43 ребенка, 57 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 114 — в возрасте от 30 до 49 лет, 91 — от 50 до 64 лет, и 63 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 65 576.

В ковидных отделениях больниц сейчас проходят лечение 2333 пациента, 71 из них подключён к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 25,8%.





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