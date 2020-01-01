Олеся Максименко На «Метафраксе» привились 24% работников Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

В компаниях «Метафракс Групп» идёт вакцинация работников от коронавируса.

По данным на 12 июля, в этом процессе лидирует компания «Метафракс Трейдинг», достигшая 29% привившихся от числа всех сотрудников. За ней следуют ИТЦ «Метафракс» с 28%, далее — «Метафракс Кемикалс» (24%), «Метафракс-Информ» (23%), «Карболит» (19%). Замыкают список компании «Метадинеа» и «МетаТрансСтрой» с 14%.

«С самого начала пандемии коронавируса в «Метафракс Групп» был сформирован оперативный штаб для противодействия распространению заболевания на наших предприятиях. И сейчас нам очевидно, что вакцинация — это единственная эффективная мера для выработки коллективного иммунитета и сохранения здоровья работников. Я одним из первых в ноябре прошлого года сделал прививку от COVID-19 и призываю коллег пройти вакцинацию», — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян.

В здравпункте «Метафракс Кемикалс» с июня работает бригада медиков из губахинского филиала Пермского медицинского центра «Философия красоты и здоровья». Их задача — вакцинация персонала предприятия. Сначала врач проводит осмотр каждого желающего привиться и отвечает на все интересующие вопросы. Затем работник получает прививку.

По данным на 12 июля, в компании «Метафракс Кемикалс» количество работников, поставивших один или два компонента вакцины «Спутник V», составило 579 человек.

Работа организована в тесном контакте с региональным минпромторгом и управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«Планируется достичь коллективного иммунитета с уровнем вакцинирования не менее 60% от численности персонала компании к 1 сентября этого года. Вакцинация организована в рамках исполнения указа губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, с учётом непрерывности производства, прямо на территории предприятия», — сообщил заместитель генерального директора «Метафракс Кемикалс» Рашид Шакиров.

В числе привившихся — топ-менеджмент компаний Группы. Прививку сделали председатель совета директоров «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян, генеральный директор «Метафракс Кемикалс» Владимир Даут и его первый заместитель, исполнительный директор компании Виктор Майер, генеральный директор «Метафракс Трейдинг» Олег Мамаев и финансовый директор компании Наталья Старцева, управляющий директор «Метадинеа Австрия» Ральф Тойер, исполнительный директор, член совета директоров Metafrax Trading International Марина Сивкова, советник главы совета директоров «Метафракс Кемикалс» по PR Мария Коновалова и многие другие.

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