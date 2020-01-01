Олеся Максименко Обход Чусового с 15 июля закроют на три недели Движение транспорта будет организовано через город Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 08:00 15 июля закрывается движение обхода Чусового на участке от трассы Полазна — Чусовой до дороги Кунгур — Соликамск. По предварительным данным, обход закрывается на три недели. Объезд будет организован через Чусовой — по улицам Южной, Клубной и Ударников.

Закрытие необходимо для завершения строительных работ на 300-метровом участке обхода от трассы Полазна — Чусовой, сообщают в пресс-службе краевого правительства. Ввести обход Чусового в эксплуатацию планируется в октябре 2021 года.

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