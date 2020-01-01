Анна Брюханова На лекарства для жителей Пермского края дополнительно выделят 1 млрд руб. Поправки в бюджет будут внесены на рассмотрение Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин озвучил решение выделить дополнительно 1 млрд руб. на лекарства для жителей региона, об этом в соцсетях сообщил советник губернатора Дмитрий Жебелев.

Соответствующие поправки в бюджет будут внесены на рассмотрение депутатов Законодательного собрания. Как пишет Жебелев, уже определены источники финансирования, достигнуты соглашения с профильными ведомствами.

«Бюджет лекарственного обеспечения региональных льготников в этом году — около 1,087 млрд руб. Его удвоение в разы увеличит доступность лекарств для тысяч людей с гематологическими, кардиологическими, онкологическими и другими заболеваниями, многие из которых угрожают их жизни. Это беспрецедентно важная социальная инвестиция в здоровье пермяков», — отметил советник.

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