Закончился период самовыдвижения кандидатов в депутаты Госдумы Приём документов на выдвижение кандидатов от избирательных объединений завершится 23 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 24 часа 12 июля 2021 года закончился период самовыдвижения кандидатов в депутаты Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва.

По Пермскому одномандатному избирательному округу №58 выдвинулся Валерий Николаевич Каменев, ему предстоит собрать 15 553 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.

По Чусовскому одномандатному избирательному округу №59 выдвинулась Люция Рафкатовна Капустина, ей предстоит собрать 15 765 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.

По Кунгурскому одномандатному избирательному округу №60 выдвинулся Дмитрий Андреевич Чирков, ему предстоит собрать 15 721 подпись избирателей в поддержку своего выдвижения.

По Кудымкарскому одномандатному избирательному округу №61 по состоянию на 13 июля не выдвинулось ни одного кандидата.

Приём документов на выдвижение кандидатов от избирательных объединений завершится 23 июля.

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