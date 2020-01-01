Андрей Стрельцов На футбольные матчи в Перми будут пускать при наличии отрицательного теста на «корону» Региональный Роспотребнадзор выдал рекомендации по проведению массовых спортивных мероприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В связи с новыми данными о распространении COVID-19 Роспотребнадзор края обнародовал новые правила посещения спортивных мероприятий, в том числе и футбольных матчей.

В Перми первые футбольные поединки состоятся 14 и 20 июля. Сначала на поле стадиона «Звезда» выйдут футболисты клуба «Амкар». Они проведут матч 1/25 финала Кубка России по футболу — 2021/2022 против ФК «Тюмень». Затем, 20 июля, стартует регулярный чемпионат во втором дивизионе ФНЛ, и «Звезда» в Перми встретится с ФК «Новосибирск».

Согласно предварительной информации, пока на игры будут пускать только тех болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или предъявили отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до начала игры. Эти справки необходимо иметь с собой, как и документ, удостоверяющий личность.

Болельщикам старше 60 лет рекомендуют в целях безопасности смотреть матч онлайн. Болельщикам до 18 лет не нужны результаты ПЦР-теста, но нужно предоставить документ, подтверждающий возраст.

Из-за коронавирусных ограничений зрителей будут пускать только западную трибуну. Документы болельщиков будут проверяться при входе на стадион. Пока вход на матч «Амкара-Пермь» объявлен бесплатным, но по билетам, которые необходимо получить в кассе стадиона.

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