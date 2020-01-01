Анна Брюханова Нарушения противоэпидемического режима выявлены в 49 организациях Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со 2 по 8 июля специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения антиковидных мер в 49 организациях Прикамья. Чаще всего режим не соблюдают в общественном транспорте, заведениях общепита, магазинах, а также в организациях дошкольного образования.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство, чаще всего организации-нарушители не оставляют на полу разметку, обозначающую социальную дистанцию, у персонала отсутствуют перчатки и маски, а устройство для обеззараживания воздуха не используется или вовсе отсутствует.

Организации, привлечённые к административной ответственности за эти нарушения, расположены в Перми, Соликамске, Чайковском, Кудымкаре, Лысьве и других населённых пунктах.

Продолжают фиксировать несоблюдение противоэпидемического режима в общественном транспорте, магазинах и детских садах. Нарушения также выявлены в двух детских лагерях — «Юности» и «Чайке».

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