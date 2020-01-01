Олеся Максименко
У краснокамского завода приставы арестовали 18 объектов недвижимости
Если ОАО «Спецнефтехиммаш» не погасит долг, недвижимость передадут на принудительную реализацию
18 объектов недвижимости ОАО «Спецнефтехиммаш» арестованы судебными приставами за невыплату долга в размере 19 млн руб. перед Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Пермскому краю.
Все объекты расположены в Краснокамске по адресу ул. Шоссейная, 47. Как сообщают в региональном Управлении ФССП, арест зданий произведён в пределах суммы долга. Если ОАО «Спецнефтехиммаш» не погасит долг, недвижимость передадут на принудительную реализацию.
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