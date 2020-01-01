Олеся Максименко У краснокамского завода приставы арестовали 18 объектов недвижимости Если ОАО «Спецнефтехиммаш» не погасит долг, недвижимость передадут на принудительную реализацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

18 объектов недвижимости ОАО «Спецнефтехиммаш» арестованы судебными приставами за невыплату долга в размере 19 млн руб. перед Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Пермскому краю.

Все объекты расположены в Краснокамске по адресу ул. Шоссейная, 47. Как сообщают в региональном Управлении ФССП, арест зданий произведён в пределах суммы долга. Если ОАО «Спецнефтехиммаш» не погасит долг, недвижимость передадут на принудительную реализацию.

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