Олеся Максименко В Кировском районе Перми изменят границы зоны садовых и дачных участков Соответствующие изменения будут внесены в& Правила землепользования и застройки города Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

В 2020–2021 годах в Кировском районе проводились комплексные кадастровые работы. На территории площадью 14,3 га было обследовано 130 земельных участков и 156 расположенных на них объектов недвижимости.

В результате обследования уточнены границы 89 участков и местоположение 105 зданий, исправлены реестровые ошибки в отношении 41 земельного участка. Таким образом удалось выявить и устранить случаи самозахвата земель, смещения границ участков и реестровые ошибки.

Также для данной территории запущена процедура изменения границы зоны садовых и дачных участков (Р-3) в Правилах землепользования и застройки Перми. Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, данный комплекс мер позволит в дальнейшем собственникам земельных участков полноправно распоряжаться своим имуществом.

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