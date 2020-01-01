Олеся Максименко Прокуратура обязала краевой минздрав закупить лекарство за 25 млн руб. Препарат необходим ребёнку-инвалиду по жизненно важным показаниям Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В прокуратуру Пермского края поступило обращение представителя ребёнка-инвалида, страдающего онкологическим заболеванием и нуждающегося в дорогостоящем лекарстве. Для курса лечения нужно 20 ампул общей стоимостью 25 млн руб. Министерство здравоохранения в обеспечении ребёнка препаратом заявительнице отказало.

В ведомстве отказ объяснили отсутствием регистрации лекарства на территории РФ и тем, что оно не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По обращению прокурора Ленинский районный суд Перми обязал краевой минздрав обеспечить ребёнка дорогостоящим препаратом. Также были удовлетворены два аналогичных иска по закупке препаратов для ещё двух детей. Им ежегодно требуется курс лечения стоимостью более 100 тыс. руб.

В ближайшее время ведомство закупит и обеспечит детей лекарственными средствами.

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