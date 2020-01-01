«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Пермскую думу Список кандидатов возглавили Вероника Куликова, Дмитрий Фёдоров и Эдуард Мирзамухаметов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми состоялась конференция реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» . На ней были выдвинуты кандидаты на выборы в Пермскую городскую думу.

В первую тройку партийного списка вошли руководитель регионального отделения партии Вероника Куликова, депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров и перевозчик Эдуард Мирзамухаметов.

Группу №4 возглавил Андрей Шахаев, бывший бывший глава краевого минпрома, начальник управления инновационной деятельности ПГНИУ , группу №5 — журналист Варвара Кальпиди, группу №10 — депутат Пермской гордумы Илья Лисняк, группу №11 — депутат Добрянской думы Марк Коробов.

Следующая конференция по выдвижению кандидатов в Законодательное собрание края состоится 16 июля.

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