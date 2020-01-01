Прокуратура проводит проверку по факту течи цистерны с аргоном в Пермском крае Прохудившийся вагон обнаружен в составе Череповец — Благовещенск Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный состав

На станции Пермь-Сортировочная в составе грузового поезда Череповец — Благовещенск обнаружена цистерна с аргоном, которая дала течь из перепускного клапана. Об инциденте сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вагон был отцеплен, течь устранена.

На станцию Пермь-Сортировочная прибыл пермский транспортный прокурор, он осуществляет координацию действий правоохранительных органов.

Прокуратура проведёт проверку соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства.

Аргон — инертный газ, который относится ко второму классу опасности. Характеризуется отсутствием запаха и цвета. Газ применяется преимущественно в металлургии при сварочных работах. Вещество также используется в лампах накаливания, в специальных установках для пожаротушения, в пищевой промышленности.

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