Андрей Стрельцов
Пермячка стала чемпионкой мира по подводному плаванию
Алина Налбандян — воспитанница школы «БМ»
Уроженка Прикамья Алина Налбандян подтвердила свой класс на чемпионате мира по подводному спорту в Томске.
По сообщению минспорта Пермского края, девушка выступила в составе российского квартета в эстафете 4×100 м.
Как и два года назад, ей сопутствовал успех. Алина Налбандян — воспитанница школы «БМ». Её тренерами являются Сергей Брезгин и Мария Пыжова.
Добавим, что Алине 23 года. Она мастер спорта, чемпионка мира и Европы по подводному спорту.
Состязания состоялись в 21-й раз. Их планировалось провести ещё в 2020 году, но из-за пандемии турнир перенесли на 2021-й.
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