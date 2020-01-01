Андрей Стрельцов Пермячка стала чемпионкой мира по подводному плаванию Алина Налбандян — воспитанница школы «БМ» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая федерация подводного спорта pkfps.ru

Уроженка Прикамья Алина Налбандян подтвердила свой класс на чемпионате мира по подводному спорту в Томске.

По сообщению минспорта Пермского края, девушка выступила в составе российского квартета в эстафете 4×100 м.

Как и два года назад, ей сопутствовал успех. Алина Налбандян — воспитанница школы «БМ». Её тренерами являются Сергей Брезгин и Мария Пыжова.

Добавим, что Алине 23 года. Она мастер спорта, чемпионка мира и Европы по подводному спорту.

Состязания состоялись в 21-й раз. Их планировалось провести ещё в 2020 году, но из-за пандемии турнир перенесли на 2021-й.

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