Реготделение ЛДПР представило кандидатов во всех округах Законодательного собрания и Пермской думы В Заксобрание партия выдвинула 108 человек, в думу — 34 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское региональное отделение ЛДПР выдвинуло кандидатов во всех одномандатных округах и территориальных группах на выборах в Законодательное собрание и Пермскую городскую думу, сообщили в партии. Решение о выдвижении кандидатов в депутаты принято сегодня, 10 июля, на 55-й, внеочередной конференции реготделения.

В Заксобрание партия выдвинула 108 человек, в Пермскую думу — 34 человек. Средний возраст кандидатов — 34 года.

Общекраевую часть на выборах в Заксобрание возглавили председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский и координатор Пермского регионального отделения Олег Постников. Лидерами списка в Пермскую думу стали Владимир Жириновский и помощник депутата Государственной думы Константин Бусовников.

За мандаты на выборах в Заксобрание и Пермскую думу будут бороться детский хоккейный тренер «Молота» Андрей Шнепов, фельдшер скорой медицинской помощи Дмитрий Воробьёв, президент региональной федерации водномоторного спорта Андрей Шилоносов, инженер, кандидат технических наук Пётр Ерёменко, врач-эндокринолог Татьяна Балашова, консультант по охране окружающей среды Денис Рудаков, представители пермского казачества и ещё десятки партийцев.

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