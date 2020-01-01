Замминистра спорта Пермского края привлечён к административной ответственности Чиновник оштрафован за нарушение бюджетного законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края выявила нарушения бюджетного законодательства заместителем министра физической культуры и спорта региона, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что чиновник утвердил базовые нормативы затрат на оказание госуслуг в сфере физической культуры и спорта, не отвечающие требованиям законодательства.

В отношении заместителя регионального министра спорта возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением минфина края должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. руб.

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