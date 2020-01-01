Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 19 территориях края
На второе место по числу заболевших вышел Чайковский
По результатам исследований Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 19 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в Перми — 191. На второе место вышел город Чайковский — там обнаружено 42 человека с инфекцией. Краснокамский городской округ с 25 случаями замкнул тройку.
COVID-19 подтвердился также у 22 жителей Чернушинского городского округа, у 16 — в Добрянском городском округе, у 9 — в Чусовском.
Всего в крае с начала пандемии выявлено 64 133 жителя с коронавирусной инфекцией.
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