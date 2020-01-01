На Комсомольском проспекте по ночам ограничат движение транспорта
В Перми на Комсомольском проспекте с 13 по 18 июля включительно будет ограничено движение транспорта, об этом сообщили в пермской мэрии. Это связано с проведением капитального ремонта проспекта.
Движение начнут приостанавливать на участке от ул. Екатерининской до ул. Луначарского.
13 и 14 июля с 00:00 до 06:00 планируется закрытие движения на пересечении проспекта с ул. Екатерининской.
15 и 16 июля с 00:00 до 06:00 на участке от ул. Екатерининской до ул. Луначарского по четной стороне.
17 и 18 июля с 00:00 до 06:00 — на нечетной стороне.
В мэрии пояснили, что при изменении погодных условий в графике работ возможны корректировки.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.