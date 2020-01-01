На Комсомольском проспекте по ночам ограничат движение транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на Комсомольском проспекте с 13 по 18 июля включительно будет ограничено движение транспорта, об этом сообщили в пермской мэрии. Это связано с проведением капитального ремонта проспекта.

Движение начнут приостанавливать на участке от ул. Екатерининской до ул. Луначарского.

13 и 14 июля с 00:00 до 06:00 планируется закрытие движения на пересечении проспекта с ул. Екатерининской.

15 и 16 июля с 00:00 до 06:00 на участке от ул. Екатерининской до ул. Луначарского по четной стороне.

17 и 18 июля с 00:00 до 06:00 — на нечетной стороне.

В мэрии пояснили, что при изменении погодных условий в графике работ возможны корректировки.

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