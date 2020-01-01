В Оханском районе возобновятся раскопки трогонтериевого слона Новая экспедиция выезжает к местонахождению останков 14 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Оханском районе Пермского края возобновляются раскопки трогонтериевого слона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого краеведческого музея. На местонахождении останков млекопитающего эскаватор должен снять часть грунта, а участники новой экспедиции — провести раскопки и понять, сохранились ли в этом месте останки животных плейстоценового периода.

Напомним, что работники Пермского краеведческого музея ведут раскопки трогонтериевого слова с 2013 года. В 2018 году был найден гигантский бивень более 3 м в длину. Эта находка стала самым крупным бивнем слона из всех найденных в России. А год назад экспедиции удалось обнаружить малую и большую кости трогонтериевого слона.

Если участники экспедиции в этот раз ничего не найдут, то они отправятся в Ильинский район. Там, по данным Пермского краеведческого музея, на берегу водохранилища могут находиться кости крупных млекопитающих плейстоценового периода: бизона, лошади, носорога, мамонта. Палеонтологическая экспедиция продлится 10 дней.

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