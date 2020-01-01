Олеся Максименко Партии России утвердили списки кандидатур на выборы в Госдуму РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Политические партии России на своих съездах утвердили федеральные и региональные списки кандидатур для участия в выборах в Госдуму VIII созыва. По мнению экспертов, партии подошли к позиционированию по-разному, и списки имеют свои преимущества и недостатки.

Так, политический эксперт, главный редактор пермской редакции РИА «Федерал-Пресс» Михаил Майоров считает: список «Единой России» рассчитан на самые широкие слои населения.

«Федеральный список «Единой России» хорошо сбалансирован. В нём представлены популярные министры, известные общественники и медик, отвечающий актуальной повестке борьбы с пандемией. Список рассчитан на самые разные слои населения и, думаю, найдёт отклик у широкого круга избирателей», — утверждает Михаил Майоров на площадке «Экспертного клуба».

Напомним, в федеральный список «Единой России» вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва.

В то же время другие эксперты отмечают, что другие партии пошли по привычной схеме формирования списков: партийные лидеры и «паровозы». На это указывает, в частности, руководитель ООО «Центр избирательных технологий», политтехнолог Людмила Ознобишина.

«Единая Россия» включила в списки двух политических тяжеловесов и представителей гуманных профессий, чья роль в последний год была переосмыслена. КПРФ и ЛДПР пошли по одной схеме: партийный лидер, авторитетные думцы и губернатор. СРЗП представила объединение лидеров трёх структур. Партия «Родина» привлекла в качестве паровозов Татьяну Буланову и Дмитрия Булыкина. А «Яблоко» не стало мудрить и продемонстрировало курс на обновление и концентрацию на лидере, тем самым предоставив шанс регионам», — отметила Людмила Ознобишина.

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