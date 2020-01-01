Работы первого этапа по уничтожению борщевика выполнены на 74% Завершены мероприятия в 12 территориях края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье подходит к концу первый этап по уничтожению борщевика Сосновского. По сообщению пресс-службы минсельхоза, работы выполнены на 74%.

Уже завершены мероприятия по борьбе с сорняком в Красновишерском, Октябрьском, Осинском, Чайковском, Нытвенском, Чернушинском и Чусовском городских округах, а также в Большесосновском районе, Березовском, Уинском, Частинском, Куединском муниципальных округах.

«Всего в этом году благодаря господдержке обработают 2,4 тыс. га. Порядка 600 га будет обработано из прочих бюджетных источников, 2 тыс. га планируется к уничтожению владельцами частных земель», — пояснили в ведомстве.





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