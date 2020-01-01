Елена Синица В Перми запущено вещание новой радиостанции «Пи FM» Количество радиостанций в городе приближается к 40 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми начало вещание «Первое Интернациональное радио» («Пи FM»). Об этом сообщается в социальных сетях.

«Дружная семья Первого Интернационального радио продолжает расти. Мы запустили вещание в Перми на частоте 93.9 FM. Теперь наш бодрый «Мир! Лайф! Драйв!» звучит в каждой точке этого славного города», — говорится в посте.

По мнению эксперта по радио Вячеслава Мальгина, радиобизнес в городе уже перенасыщен, а конкурентов у новой радиостанции много.

«Рынок радио в Перми уже просто перенасыщен. Порядка 34–37 радиостанций вещает в нашем городе. В релизе сказано, что на радиостанции играют танцевальные песни на русском языке, — говорит Вячеслав Мальгин. — Так что конкурентов у станции много. Например, «Новое радио», «Юмор FM», «Русское радио». Я думаю, что они примкнут к какому-то радиохолдингу в Перми».

Тем не менее он добавил, что у станции «есть какая-то зацепочка, и есть люди, которым понравится эта музыкальная подборка».

Однако, по словам Мальгина, если у радиостанции не будет местного эфира или «чего-то такого, что привлекает слушателей «на местах», то они останутся «музыкальной болванкой».

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