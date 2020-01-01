Анна Брюханова В Перми осудят троих злоумышленников, работавших на один драгмаркет В общей сложности полиция изъяла 450 граммов запрещённых веществ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

В Индустриальном районном суде Перми рассматривается уголовное дело в отношении местных жителей 1994, 1990 и 1983 годов рождения, обвиняемых в покушении на сбыт синтетических наркотиков.

В середине 2020 года одного из фигурантов дела полиция задержала с поличным — мужчина прятал закладку в лесополосе. Для передвижения по городу он использовал электросамокат. На нём же курьер попытался скрыться от сотрудников полиции во время задержания. Закладчик признался, что одновременно работал на четыре драгмаркета — это интернет-магазины, занимающиеся продажей различных наркотических средств.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили свёрток с мефедроном в крупном размере, который мужчина планировал сбыть. В компьютере задержанного были найдены координаты готовых закладок. Всего полицейские обнаружили и изъяли на территории трёх районов Перми 42 тайника, 10 из которых — с метадоном — особенно сильным и опасным наркотиком. В общей сложности было изъято около 150 г запрещённых веществ.

Позднее были задержаны ещё двое подозреваемых в сбыте наркотиков. Они вместе с первым злоумышленником работали на один интернет-магазин. Обвиняемый 1990 года рождения был оператором и складовщиком в драгмаркете, также ему предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия — при обыске у него был изъят пистолет, переделанный из сигнального в боевой.

После задержания участников группы магазин, на который трудились фигуранты, был закрыт. Полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 300 г наркотических и психотропных веществ, среди которых были метадон, мефедрон, МДМА и амфетамин.

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