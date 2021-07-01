Олеся Максименко Lexus щедро открыл будущее Поделиться Поделиться Твитнуть

Бренд Lexus одним из первых сделал смелое заявление о фиксировании текущей цены до сентября при заказе в июле. В условиях дефицита и роста цен на автомобили это щедрый подарок для клиентов.

Анна Бояршинова, генеральный директор VERRA:

— За 21 год работы компании мы, пожалуй, впервые так надолго сохраняем цену. Теперь вы можете управлять и своим настоящим, и будущим. По крайней мере, точно знаете, что будет с ценой. Она до сентября останется такой же, как в июле. Это для нас — закон. Не случайно и акция называется «Закон сохранения условий».

В акции участвует практически весь модельный ряд — автомобили Лексус NX, RX, LX, и ES. Помимо фиксации текущей цены, клиенты получают выгоду при обмене своего автомобиля на Lexus и предложение о кредитной ставке от 5,9% годовых*.

*Процентная ставка указана по кредитной программе «RX/UX 5,9%». Условия кредитной программы «RX/UX 5,9%»: первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) 12 мес., ставка 5,9% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по программе КАСКО в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого а/м в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования АО «Тойота Банк». Срок действия положительного решения по кредиту 3 месяца, кредит может быть выдан не позднее 30.09.2021.

Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк, лицензии Банка России №3470. Настоящее предложение носит исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435, 437 ГК РФ). Подробнее — на сайте www.lexus-finance.ru или по тел. 8-800-200-11-00. Кредитная программа распространяется на новые автомобили Lexus RX, UX с 01.07.2021 по 30.09.2021.

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