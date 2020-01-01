Олеся Максименко Пермь готова к отопительному сезону на 40% Полностью подготовить город к зиме планируется к 1 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании штаба по подготовке Перми к зиме обсудили готовность краевой столицы к новому отопительному сезону. На данный момент она составляет 40%, передаёт «Рифей-Пермь».

К зиме готовы 195 из 384 центральных тепловых пунктов, 623 км тепловых сетей, около 25% детских садов и школ и 37% жилого фонда.

К 25 августа планируется завершить подготовку социальных объектов, к 1 сентября — весь город.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.