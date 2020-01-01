Олеся Максименко
Жители Прикамья продолжают страдать от укусов клещей
В больницы региона обратились уже более 15,4 тыс. человек
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В Пермском крае продолжается рост активности клещей. За помощью в лечебные учреждения региона обратились 15 422 человека, в числе которых 2769 детей, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.
По результатам лабораторных исследований, у 235 насекомых был выявлен клещевой вирусный энцефалит, у 4198 — иксодовый клещевой боррелиоз, у 340 — моноцитарный эрлихиоз человека, у 262 — гранулоцитарный анаплазмоз человека.
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