Олеся Максименко Жители Прикамья продолжают страдать от укусов клещей В больницы региона обратились уже более 15,4 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае продолжается рост активности клещей. За помощью в лечебные учреждения региона обратились 15 422 человека, в числе которых 2769 детей, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

По результатам лабораторных исследований, у 235 насекомых был выявлен клещевой вирусный энцефалит, у 4198 — иксодовый клещевой боррелиоз, у 340 — моноцитарный эрлихиоз человека, у 262 — гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.